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Роман ПетренкоПятница, 25 марта 2022, 07:43

Оккупанты попали в нефтебазу под Киевом - ГСЧС

24 марта около 20:00 в Калиновке Фастовского района Киевщины в результате обстрела российских войск произошло попадание боеприпасов в нефтебазу с последующим возгоранием.

Источник: ГСЧС

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Детали: Отмечается, что по состоянию на 6 часов. 25 марта наблюдалось горение остатков нефтепродуктов в пределах обрушения резервуарного парка нефтебазы.

Угрозы распространения пожара за пределы нефтебазы нет.

Напомним: 24 марта вечером в столице призвали плотно закрыть окна из-за пожара в Киевской области.

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Темы: ГСЧСКиевская областьпожарвойна
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