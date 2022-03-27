Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Харьковщина: в Изюмском районе сбили российский Су-34

Ирина БалачукВоскресенье, 27 марта 2022, 16:31
Фото с Facebook Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба

27 марта мобильные подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины уничтожили российский истребитель Су-34 в Изюмском районе Харьковской области.

Источник: главы Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Идут бои в Изюмском направлении. Сегодня мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34".

Детали: Синегубов отметил, что это один из новейших самолетов вражеской армии.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковская областьвойнаавиа
Главное сегодня

видеоПутин принимает ванны из экстракта рогов оленей и ездит с командой врачей – расследование

обновлено, фото, видеоВ России заявляют о пожаре на нефтебазе в Белгороде — якобы из-за авиаудара украинцев

Россия перебрасывает ракетные комплексы к украинской границе в Беларуси

План Путина захватить Украину уже провалился – глава армии Британии

Байден не собирается говорить с Путиным – нужна "серьезная деэскалация"

Зеленский наказал двух генералов СБУ – лишил звания за "антигероизм"

Все новости...
Харьковская область
ПВО сбила российский истребитель над Харьковщиной
Защитники освободили Гусаровку на Харьковщине
Защитники сообщили об освобождении Ольховки под Харьковом
Последние новости
12:13
Италия с Испанией обсудили строительство газопровода, чтобы уменьшить зависимость от РФ
12:12
аудио"Фото пушек, кровищи и всей х*йни": россияне уничтожают свою технику и выдают за подбитую украинскую
12:08
Оккупанты за сутки обстреляли Харьковскую область из "Градов" 170 раз
12:06
Россияне потеряли уже 143 самолета и 625 танков на войне
12:05
Украинские кинотеатры пока не возобновляют работу
11:48
Как работают иностранные журналисты и фиксеры
11:44
фотоСБУ поймала мошенника, который переправлял мужчин за границу
11:34
Возвращаться в Бучу пока опасно – представители горсовета
11:22
В РФ производители пива заявляют о дефиците алюминиевых банок
11:19
Враг потихоньку выходит из Черниговщины, но расслабляться еще рано – глава ОВА
Все новости...