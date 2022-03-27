Харьковщина: в Изюмском районе сбили российский Су-34

27 марта мобильные подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины уничтожили российский истребитель Су-34 в Изюмском районе Харьковской области.

Источник: главы Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Идут бои в Изюмском направлении. Сегодня мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34".

Детали: Синегубов отметил, что это один из новейших самолетов вражеской армии.