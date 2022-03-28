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Хакеры показали приказ и.о. министра обороны РФ о создании фейков касательно пленных

Денис КарловскийПонедельник, 28 марта 2022, 16:07
фото иллюстративное: getty images

Хакеры группы Anonymous обнародовали скан приказа в.и.о министра обороны РФ Дмитрия Булгакова о подготовке фейковых видео, на которых "украинские военные" якобы издеваются над "российскими военнопленными".

Источник: twitter-страница Anonymous

Дословно приказ Булгакова: "Приказываю:

  1. Разработать и распространить серию видеоматериалов с демонстрацией бесчеловечного поведения военнослужащих Вооруженных сил Украины и националистических формирований на территории Украины в отношении пленных, которые изъявили добровольное желание сдаться в плен.
  2. Разработать и распространить серию графических материалов с доказательствами фактов использования подставных лиц во время съемок брифингов взятых в плен военнослужащих вооруженных сил РФ. Также, опровергнуть факт использования ВС РФ военнослужащих, проходящми военную службу по призыву"..

Детали: Причиной таких мер в приказе указали, что в соцсетях распространяют видео нормального обращения украинских военных с российскими пленными. Дескать, солдаты оккупационных войск РФ могут после просмотра таких видео быть более склонными сдаться в плен.

Также Булгаков предписывает приобщить к этим фейкам безосновательные утверждения о нарушении украинскими военными Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Приказ издан и подписан 21 марта.

Приказ Булгакова, который якобы смогли достать хакеры при взломе
Приказ Булгакова, который якобы смогли достать хакеры при взломе
документ: anonymous

Этот приказ также может свидетельствовать о неправдивости заявлений российских властей, что с министром обороны Сергеем Шойгу "все в порядке и что он продолжает выполнять свои обязанности", ведь приказы министерства подписывает временный исполняющий обязанности.

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"Украинская правда" не имеет возможности проверить по независимым источникам подлинность этого документа.

Справка: Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям борются в цифровом пространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами.

Что было раньше: Вечером 27 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что россияне будут распространять фейковые видео, на которых люди, переодетые в украинскую военную униформу, будут делать жестокое обращение с людьми, которые выглядят как российские военнопленные.

Темы: пленныепропагандавойнаВооруженные силы
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