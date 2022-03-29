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Польша запретила импорт угля из РФ, не дожидаясь решения ЕС

Вторник, 29 марта 2022, 19:42

Правительство Польши приняло нормативно-правовые акты, блокирующие ввоз угля из России на национальном уровне.

Об этом сообщает телеканал TVN24, пишет "Европейская правда".

"Мы не можем больше ждать решений Евросоюза", - сказал официальный представитель правительства Петр Мюллер.

Во вторник правительство приняло законопроект о специальных решениях по противодействию агрессии в Украине.

"Мы пошли дальше тех положений, которые предлагались к этому закону, — то есть ввели положения, блокирующие ввоз угля из России на национальном уровне. Это будет внесено непосредственно в закон", - заявил Мюллер.

"Мы понимаем, что это может вызвать юридические сомнения. К сожалению, обоснованные сомнения, но мы не можем больше ждать реакции Евросоюза на этот счет", - добавил он.

Он добавил, что польские госкомпании "практически не зависят от импорта российского угля".

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"Но есть и частные лица, которые осуществляют такой импорт, мы бы хотели этого не допустить. За нарушение этих правил также будут предусмотрены финансовые санкции", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз близок к введению санкций против нефти и угля с РФ, однако еще не достиг общего мнения по газу.

Темы: ПольшаРосcиясанкции
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