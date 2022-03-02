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Россияне выпустили две крылатые ракеты в штаб территориальной обороны Харькова

Среда, 2 марта 2022, 22:08

В Харькове прогремели взрывы через несколько минут после того, как в городе объявили воздушную тревогу. Речь идет о двух ракетных ударах в один из штабов территориальной обороны города.

Источник: собеседники УП, заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха в комментарии УП

Детали: По словам Семенухи, две ракеты попали в помещение одного из штабов территориальной обороны города.

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Также сообщается о проблемах с мобильной связью. Указывается, что взрывы прогремели в районе возле приборостроительного завода им. Шевченко.

Кроме того, в результате обстрелов россиян пострадал Успенский собор Харькова. Его для укрытия использовали люди, но, к счастью, пострадавших нет.

Взрывы раздались после того, как в небе был замечен самолет.

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Темы: Харьковвойна
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