Россияне выпустили две крылатые ракеты в штаб территориальной обороны Харькова
Среда, 2 марта 2022, 22:08
В Харькове прогремели взрывы через несколько минут после того, как в городе объявили воздушную тревогу. Речь идет о двух ракетных ударах в один из штабов территориальной обороны города.
Источник: собеседники УП, заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха в комментарии УП
Детали: По словам Семенухи, две ракеты попали в помещение одного из штабов территориальной обороны города.
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Также сообщается о проблемах с мобильной связью. Указывается, что взрывы прогремели в районе возле приборостроительного завода им. Шевченко.
Кроме того, в результате обстрелов россиян пострадал Успенский собор Харькова. Его для укрытия использовали люди, но, к счастью, пострадавших нет.
Взрывы раздались после того, как в небе был замечен самолет.
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