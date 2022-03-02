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Пережившие Холокост евреи проклинают Путина из бомбоубежища Киева и требуют мира

Светлана КизиловаСреда, 2 марта 2022, 22:23
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Киевляне, пострадавшие во время Холокоста и потерявшие своих близких в Бабьем Яру, в 2022 году вынуждены прятаться от российских бомб в подвалах столицы. Они обратились к Владимиру Путину с требованием прекратить бомбардировки и оставить украинцев в покое.

Источник: видео, опубликованное журналистом Александром Виндманом.

Детали: Пожилые женщины и мужчины, на чью судьбу выпали тяжелые испытания времен Холокоста, записали обращение к Путину прямо из бомбоубежища на фоне флагов Украины и Израиля.

Там они прячутся от российских ракет, поскольку столицу Украины периодически пытаются атаковать вражеские войска как на земле, так и с воздуха.

Прямая речь одной из женщин: "Я коренная киевлянка. В июне началась война (Вторая мировая в Киеве - УП). Моих всех родных по маминой линии, евреев, забрали у Бабий Яр – и все погибли там.

Это ужас страшный (развязанная Россией война - УП).

Путин! Чтоб ты был сдох! Оставь нас, покинь, сволочь... Чтобы мы тебя не видели и не слышали, кто ты и что ты... Мы хотим мира!"

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Темы: КиеввойнаПутин
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