Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В России продолжают задерживать участников антивоенных митингов: за сутки 724 человека

Денис КарловскийСреда, 2 марта 2022, 23:09
Задержание протестующей в Санкт-Петербурге 2 марта. Фото: getty images

Российские силовики задерживают в некоторых городах участников протестов против российской вооруженной агрессии против Украины.

Источник: российское оппозиционное издание "Новая газета", правозащитное медиа "ОВД Инфо"

Детали: По данным "ОВД Инфо", за сутки 2 марта силовики задержали не менее 724 человек.

В Москве известно о задержании не менее 195 человек.

Всего за 7 дней протестных акций в разных городах России задержали свыше 7 тысяч человек.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Что было раньше: В Санкт-Петербурге также задержали около 200 человек на митинге против войны с Украиной. Силовики задержали пожилую женщину, которая пережила Вторую мировую войну.

Темы: Росcиявойнамитингиакции
powered by lun.ua
Главное сегодня

США перебрасывают в Польшу батареи Patriot

МАГАТЭ потеряло связь с системами мониторинга на ЧАЭС

Мертвый "кусок металла на дне моря" – Нуланд о "Северном потоке-2"

Дом Усика возле Киева обстреляли

В Сумах во время авиаударов вместе с семьей погиб чемпион Украины

"Не обосновано": Штаты отвергли идею Польши передать через них истребители Украине

Все новости...
Росcия
Путин заявил Макрону, что никаких ракетных обстрелов Киева и других городов нет
На х*й или нах*й? Направление движения "русского мира" перегружено
Оккупанты используют мобилизованных из Донбасса как "пушечное мясо" – Залужный
Последние новости
05:59
Бомбардировка Сум: 22 жертвы, из-под завалов вытащили тело еще одного ребенка
05:54
СМИ: Путин был взбешен, узнав, что Винницу обстреляли самыми ценными в РФ ракетами
05:43
МВФ намерен выделить в поддержку Украины $1,4 млрд
05:37
США перебрасывают в Польшу батареи Patriot
05:17
ООН назвала количество погибших гражданских украинцев с начала войны
05:00
Rolex остановил экспорт в РФ
04:45
Тайвань изучает боевой опыт Украины в войне с Россией для своей стратегии
04:02
Добровольцы-иностранцы смогут получить украинское гражданство
03:48
График эвакуационных поездов на 9 марта
03:22
Без потерь, но с препятствиями – глава ОГА о первой волне эвакуации из Сум
Все новости...