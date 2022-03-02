В России продолжают задерживать участников антивоенных митингов: за сутки 724 человека
Среда, 2 марта 2022, 23:09
Российские силовики задерживают в некоторых городах участников протестов против российской вооруженной агрессии против Украины.
Источник: российское оппозиционное издание "Новая газета", правозащитное медиа "ОВД Инфо"
Детали: По данным "ОВД Инфо", за сутки 2 марта силовики задержали не менее 724 человек.
В Москве известно о задержании не менее 195 человек.
Всего за 7 дней протестных акций в разных городах России задержали свыше 7 тысяч человек.
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Что было раньше: В Санкт-Петербурге также задержали около 200 человек на митинге против войны с Украиной. Силовики задержали пожилую женщину, которая пережила Вторую мировую войну.