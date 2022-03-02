В России продолжают задерживать участников антивоенных митингов: за сутки 724 человека

Российские силовики задерживают в некоторых городах участников протестов против российской вооруженной агрессии против Украины.

Источник: российское оппозиционное издание "Новая газета", правозащитное медиа "ОВД Инфо"

Детали: По данным "ОВД Инфо", за сутки 2 марта силовики задержали не менее 724 человек.

В Москве известно о задержании не менее 195 человек.

Всего за 7 дней протестных акций в разных городах России задержали свыше 7 тысяч человек.

Что было раньше: В Санкт-Петербурге также задержали около 200 человек на митинге против войны с Украиной. Силовики задержали пожилую женщину, которая пережила Вторую мировую войну.