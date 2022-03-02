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Макрон выступил с речью о войне РФ против Украины

Среда, 2 марта 2022, 21:49

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с речью по поводу войны РФ против Украины, отметив, что Франция сейчас "не воюет с Россией" и он хочет сохранить возможность диалога с главой Кремля.

Как пишет "Европейская правда", фрагменты выступления президента приводит Le Figaro.

Речь Макрона адресована скорее французскому обществу, чем внешней аудитории.

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Он назвал "предсказателем смены эпохи" события, которые начали разворачиваться с нападением России на Украину, отметив, что в Европе снова война и демократию снова ставят под вопрос.

Макрон отметил, что Франция при этом "не воюет с Россией".

"Мы знаем, что нас связывает с российским народом, много пожертвовавшим в годы Второй мировой войны. Мы солидарны с теми россиянами, которые сейчас имеют смелость бороться за мир", - заметил президент Франции.

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Эммануэль Макрон сказал, что стремится и дальше сохранять контакт с Кремлем и пытаться таким образом остановить войну.

"Я постоянно провожу разговоры с Зеленским, и также решил держать контакт с Путиным, чтобы постоянно пытаться его убедить отказаться от военных средств, чтобы сдержать эскалацию конфликта, пока это возможно", - отметил он, вероятно объясняя свой разговор с Путиным на этой неделе.

Темы: МакронвойнаРосcияУкраина
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