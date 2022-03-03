Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Мир, услышь нас, закройте небо!" – Харьковская ОГА о постоянных обстрелах

Четверг, 3 марта 2022, 00:09

В Харьковской облгосадминистрации призывают мировое сообщество закрыть небо, ведь город находится под постоянными обстрелами.

Источник: заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха в Facebook

Детали: Семенуха уточнил, что прямо сейчас Харьков находится под российскими обстрелами самолетов и крылатых ракет.

Заместитель руководителя ОГА обратился к пользователям социальных сетей, депутатам Европейского парламента и СМИ.

Что предшествовало: В Харькове прогремели взрывы через несколько минут после того, как в городе объявили воздушную тревогу. Речь идет о двух ракетных ударах в один из штабов территориальной обороны города.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Харьковвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Эвакуацию из Сум продлили еще на день

США перебрасывают в Польшу батареи Patriot

МАГАТЭ потеряло связь с системами мониторинга на ЧАЭС

Мертвый "кусок металла на дне моря" – Нуланд о "Северном потоке-2"

Дом Усика возле Киева обстреляли

В Сумах во время авиаударов вместе с семьей погиб чемпион Украины

Все новости...
Харьков
Во время обстрелов в центре Харькова поврежден Свято-Успенский собор
Сотрудница СММ ОБСЕ погибла во время российского обстрела Харькова
Россияне выпустили две крылатые ракеты в штаб территориальной обороны Харькова
Последние новости
08:31
видеоАвиаудары по Сумщине: из-под завалов спасли 5 человек
08:19
НБУ рекомендует не вывозить наличную гривню за границу
08:00
СМИ: США ослабят санкции против Венесуэлы в обмен на поставки нефти
07:56
Харьковщина: критически в Изюме, под прицелом облэнерго и ТЭЦ
07:45
Bellingcat назвал самую слабую сторону российской армии
07:30
Россия может привлечь 800 бойцов из Приднестровья к войне в Украине – Генштаб
07:29
Около 80% американцев поддерживают отказ от покупки нефти и газа из РФ
07:23
видеоВСУ на Харьковщине уничтожили колонну военной техники
07:16
Эвакуацию из Сум продлили еще на день
07:14
Оборона Киева и Чернигова держится, на Николаев шли переодетые захватчики
Все новости...