"Мир, услышь нас, закройте небо!" – Харьковская ОГА о постоянных обстрелах

В Харьковской облгосадминистрации призывают мировое сообщество закрыть небо, ведь город находится под постоянными обстрелами.

Источник: заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха в Facebook

Детали: Семенуха уточнил, что прямо сейчас Харьков находится под российскими обстрелами самолетов и крылатых ракет.

Заместитель руководителя ОГА обратился к пользователям социальных сетей, депутатам Европейского парламента и СМИ.

Что предшествовало: В Харькове прогремели взрывы через несколько минут после того, как в городе объявили воздушную тревогу. Речь идет о двух ракетных ударах в один из штабов территориальной обороны города.