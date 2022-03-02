"Мир, услышь нас, закройте небо!" – Харьковская ОГА о постоянных обстрелах
Среда, 2 марта 2022, 23:09
В Харьковской облгосадминистрации призывают мировое сообщество закрыть небо, ведь город находится под постоянными обстрелами.
Источник: заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха в Facebook
Детали: Семенуха уточнил, что прямо сейчас Харьков находится под российскими обстрелами самолетов и крылатых ракет.
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Заместитель руководителя ОГА обратился к пользователям социальных сетей, депутатам Европейского парламента и СМИ.
Что предшествовало: В Харькове прогремели взрывы через несколько минут после того, как в городе объявили воздушную тревогу. Речь идет о двух ракетных ударах в один из штабов территориальной обороны города.