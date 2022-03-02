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Ходорковский зовет россиян на улицы: "15 суток стоят того, чтобы не дать убить человека"

Среда, 2 марта 2022, 23:11

Российский оппозиционер Михаил Ходорковский обратился к россиянам в связи с войной, которую развязал Владимир Путин с Украиной. Он просит граждан РФ протестовать и не боятся ареста на 15 суток.

Источник: Ходорковский в Инстаграм

Дословно: "Путин не справляется, Путин завяз в Украине и для того, чтобы справиться, он бросает туда все, что у него есть - полицию, ОМОН, СОБР.

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Каждый человек, который сейчас выходит на улицы российских городов. Каждый человек, который выходит на протест - он отвлекает часть сил Путина от убийства украинских граждан.

Ваши 15 суток стоят того, чтобы не дать убить одного мирного человека? Если стоят, то идите на улицу и посидите потом.

Я отсидел больше 10 лет, отстаивая то, что я считал правильным. Если вы считаете правильным, чтобы не убивали граждан соседнего государства, просто потому что этому типчику это захотелось - противодействуйте ему. Сегодня выход на улицу - это противодействие убийству людей в Украине".

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