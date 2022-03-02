Украина получила из Эстонии вторую партию Джавелинов

Из Эстонии в Украину поступила вторая партия противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Источник: Минобороны Эстонии в Twitter

Дословно: "Вторая партия переданных Эстонией противотанковых ракетных комплексов Javelin прибыла в Украину. От принятия решения о поставках до доставки прошло несколько дней".

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Детали: Ранее благодаря решению Германии и Финляндии согласовать поставки оружия Украине, Эстония получила возможность отправить гаубицы. Также вооружение Украине направили многие европейские страны.