Украина получила из Эстонии вторую партию Джавелинов
Среда, 2 марта 2022, 23:39
Из Эстонии в Украину поступила вторая партия противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Источник: Минобороны Эстонии в Twitter
Дословно: "Вторая партия переданных Эстонией противотанковых ракетных комплексов Javelin прибыла в Украину. От принятия решения о поставках до доставки прошло несколько дней".
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Детали: Ранее благодаря решению Германии и Финляндии согласовать поставки оружия Украине, Эстония получила возможность отправить гаубицы. Также вооружение Украине направили многие европейские страны.