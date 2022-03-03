Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина получила из Эстонии вторую партию Джавелинов

Светлана КизиловаЧетверг, 3 марта 2022, 00:39

Из Эстонии в Украину поступила вторая партия противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Источник: Минобороны Эстонии в Twitter

Дословно: "Вторая партия переданных Эстонией противотанковых ракетных комплексов Javelin прибыла в Украину. От принятия решения о поставках до доставки прошло несколько дней".

Детали: Ранее благодаря решению Германии и Финляндии согласовать поставки оружия Украине, Эстония получила возможность отправить гаубицы. Также вооружение Украине направили многие европейские страны.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: оружиеЭстонияУкраинавойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Эвакуацию из Сум продлили еще на день

США перебрасывают в Польшу батареи Patriot

МАГАТЭ потеряло связь с системами мониторинга на ЧАЭС

Мертвый "кусок металла на дне моря" – Нуланд о "Северном потоке-2"

Дом Усика возле Киева обстреляли

В Сумах во время авиаударов вместе с семьей погиб чемпион Украины

Все новости...
оружие
Германия одобрила поставку Украине 2700 зенитных ракет "Стрела"
В Германии рассматривают дополнительные поставки оружия Украине
США отложили запуск баллистической ракеты — чтобы не обострять отношения с РФ
Последние новости
08:31
видеоАвиаудары по Сумщине: из-под завалов спасли 5 человек
08:19
НБУ рекомендует не вывозить наличную гривню за границу
08:00
СМИ: США ослабят санкции против Венесуэлы в обмен на поставки нефти
07:56
Харьковщина: критически в Изюме, под прицелом облэнерго и ТЭЦ
07:45
Bellingcat назвал самую слабую сторону российской армии
07:30
Россия может привлечь 800 бойцов из Приднестровья к войне в Украине – Генштаб
07:29
Около 80% американцев поддерживают отказ от покупки нефти и газа из РФ
07:23
видеоВСУ на Харьковщине уничтожили колонну военной техники
07:16
Эвакуацию из Сум продлили еще на день
07:14
Оборона Киева и Чернигова держится, на Николаев шли переодетые захватчики
Все новости...