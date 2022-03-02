США уже доставили в Украину сотни ракет Stinger - СМИ

Соединенные Штаты впервые напрямую передают Украине ракеты Stinger. В частности, 28 февраля было передано их 200 штук.

Как сообщает "Европейская правда", об этом, цитируя свои источники в американском правительстве и Конгрессе США, пишет CNN.

Напомним, ранее американские ракеты Украина получала от Литвы, Латвии и Эстонии. Однако, как отмечает издание, администрация до сих пор Байдена удерживала от США поставки "Стингеров" непосредственно Украине, предпочитая поставки другого летального оружия.

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Этого от Белого дома требовал и Киев, и некоторые члены Конгресса США.