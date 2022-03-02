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6 тысяч оккупантов погибли в Украине, еще 2 тысячи где-то бродят – секретарь СНБО

Катерина ТищенкоСреда, 2 марта 2022, 23:46
6 тысяч оккупантов погибли в Украине, еще 2 тысячи где-то бродят – секретарь СНБО
уничтоженный около Прилук вражеский танк, ФОТО КОМАНДОВАНИЕ "СЕВЕР"

Сегодня Россия не имеет контакта примерно с 8 тысячами своих военнослужащих, отправленных захватывать Украину, из них около 6 тысяч погибли.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала "Рада"

Прямая речь: "На сегодняшний день у РФ нет контакта примерно с 8 тысячами своих военнослужащих. Это не значит, что они погибли. Погибли, по нашим расчетам, около 6 тысяч.

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Остальные где-то бродят, потому что они сбежали от этой войны. Подавляющее большинство из них не представляли, что они будут здесь получать".

Детали: По словам Данилова, подавляющее большинство из российских военных, направленных в Украину, "не агрессивны".

"Они не понимают, куда они попали. Им обещали одно, они увидели совсем другое. Очень много техники становится, потому что у них нет горючего. Второй вопрос – они не понимают нашу местность. Потому что по указанию соответствующих структур у нас сняты все дорожные знаки. У них изъяли мобильные телефоны. Они не знают в подавляющем большинстве, где они находятся. И подавляющее большинство имеют большое желание попасть к себе домой, закончить все это", – отметил он.

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"Я не могу сказать, что это овцы, это военные туристы, которых нужно срочно направить к себе домой, пока наши патриоты, наша тероборона в целях самозащиты не уничтожила их на груз200", - добавил Данилов.

Темы: ДаниловвойнаРосcия
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