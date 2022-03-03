Германия конфисковала 156-метровую суперяхту друга Путина Усманова – Forbes

Источники издания Forbes сообщили, что власти Германии конфисковали элитную суперяхту российского бизнесмена и друга Путина Алишера Усманова, против которого Евросоюз ввел санкции.

Источник: Forbes

Детали: По данным издания, элитную яхту Dilbar конфисковали 2 марта в порту Гамбурга. Судно находилось на верфях судостроительной компании Blohm+Voss с конца октября 2021 для переоборудования.

Ее стоимость оценивается в 600 миллионов долларов. Усманов приобрел судно в 2016 году у немецкой судостроительной компании Lürssen. Яхту строили по требованиям заказчика, со специальными изменениями в интерьере и сервисами на протяжении 4 лет и 4 месяцев.

Водоизмещение Dilbar составляет 15917 тонн, что делает ее самой большой моторной яхтой, которую когда-либо строили в мире. Экипаж судна насчитывает не менее 96 моряков.

На борту установлен бассейн, который считают самым большим построенным бассейном на судне за всю историю судостроения, две площадки для посадки вертолетов, сауну, салон красоты и спортзал.

На яхте одновременно могут находиться 24 гостей в 12 каютах класса люкс.

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