Германия конфисковала 156-метровую суперяхту друга Путина Усманова – Forbes
Источники издания Forbes сообщили, что власти Германии конфисковали элитную суперяхту российского бизнесмена и друга Путина Алишера Усманова, против которого Евросоюз ввел санкции.
Источник: Forbes
Детали: По данным издания, элитную яхту Dilbar конфисковали 2 марта в порту Гамбурга. Судно находилось на верфях судостроительной компании Blohm+Voss с конца октября 2021 для переоборудования.
Ее стоимость оценивается в 600 миллионов долларов. Усманов приобрел судно в 2016 году у немецкой судостроительной компании Lürssen. Яхту строили по требованиям заказчика, со специальными изменениями в интерьере и сервисами на протяжении 4 лет и 4 месяцев.
Водоизмещение Dilbar составляет 15917 тонн, что делает ее самой большой моторной яхтой, которую когда-либо строили в мире. Экипаж судна насчитывает не менее 96 моряков.
На борту установлен бассейн, который считают самым большим построенным бассейном на судне за всю историю судостроения, две площадки для посадки вертолетов, сауну, салон красоты и спортзал.
На яхте одновременно могут находиться 24 гостей в 12 каютах класса люкс.
Предыстория:
- 28 февраля Евросоюз ввел санкции против 28 человек из близкого окружения Путина. В частности, под санкционные меры попал и Усманов.
- 1 марта "Украинская правда" опубликовала материал о том, что элитные яхты российских предпринимателей из близкого окружения Путина, против которых ЕС ввел санкции, до сих пор дислоцируются в портах европейских стран.
- В Кремле сказали, что Путину безразличны введенные против него санкции. 25 февраля США ввели персональные санкции против Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, заморозив их счета и активы из-за вторжения российских войск в Украину. Перед этим ЕС ввел персональные санкции против Путина и ряда кремлевских чиновников.
- В то же время российский оппозиционер Михаил Ходорковский показал свое расследование, что Путин пытается скрыть свою драгоценную яхту Graceful от санкций и соответственно конфискации.