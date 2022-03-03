Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Германия конфисковала 156-метровую суперяхту друга Путина Усманова – Forbes

Денис КарловскийЧетверг, 3 марта 2022, 00:00
Германия конфисковала 156-метровую суперяхту друга Путина Усманова – Forbes
Яхта Усманова Dilbar на фоне круизного лайнера Queen Victoria. Фото: Getty images

Источники издания Forbes сообщили, что власти Германии конфисковали элитную суперяхту российского бизнесмена и друга Путина Алишера Усманова, против которого Евросоюз ввел санкции.

Источник: Forbes

Детали: По данным издания, элитную яхту Dilbar конфисковали 2 марта в порту Гамбурга. Судно находилось на верфях судостроительной компании Blohm+Voss с конца октября 2021 для переоборудования.

Реклама:

Ее стоимость оценивается в 600 миллионов долларов. Усманов приобрел судно в 2016 году у немецкой судостроительной компании Lürssen. Яхту строили по требованиям заказчика, со специальными изменениями в интерьере и сервисами на протяжении 4 лет и 4 месяцев.

Водоизмещение Dilbar составляет 15917 тонн, что делает ее самой большой моторной яхтой, которую когда-либо строили в мире. Экипаж судна насчитывает не менее 96 моряков.

На борту установлен бассейн, который считают самым большим построенным бассейном на судне за всю историю судостроения, две площадки для посадки вертолетов, сауну, салон красоты и спортзал.

ВИДЕО ДНЯ

На яхте одновременно могут находиться 24 гостей в 12 каютах класса люкс.

Предыстория:

  • 28 февраля Евросоюз ввел санкции против 28 человек из близкого окружения Путина. В частности, под санкционные меры попал и Усманов.
  • 1 марта "Украинская правда" опубликовала материал о том, что элитные яхты российских предпринимателей из близкого окружения Путина, против которых ЕС ввел санкции, до сих пор дислоцируются в портах европейских стран.
  • В Кремле сказали, что Путину безразличны введенные против него санкции. 25 февраля США ввели персональные санкции против Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, заморозив их счета и активы из-за вторжения российских войск в Украину. Перед этим ЕС ввел персональные санкции против Путина и ряда кремлевских чиновников.
  • В то же время российский оппозиционер Михаил Ходорковский показал свое расследование, что Путин пытается скрыть свою драгоценную яхту Graceful от санкций и соответственно конфискации.

Темы: РосcиясанкцииолигархиГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Росcия
В московских аэропортах задерживаются десятки рейсов
Беспилотники разрушили четыре российских Ил-76 в Пскове
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
Последние новости
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
Все новости...
Реклама: