Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Если враг считает, что Украина будет только защищаться, он ошибается – Данилов

Катерина ТищенкоЧетверг, 3 марта 2022, 01:04
Алексей Данилов, фото СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Вооруженные силы Украины в войне, начатой ​​РФ, будут действовать в соответствии с поставленными задачами, а не только защищаться.

Источник: Данилов в эфире телеканала "Рада"

Прямая речь: "Наши военные действуют слаженно, профессионально и в соответствии с теми задачами, которые ставит верховный главнокомандующий, командующий нашими Вооруженными силами генерал Залужный. Все выполняется согласно плану, который есть в наших структурах.

И если враг считает, что мы будем только защищаться, то он глубоко заблуждается. Мы будем делать так, как считаем необходимым".

Детали: Данилов также назвал первоочередной задачей украинской дипломатии добиться закрытия неба над Украиной.

"Президент страны, наша дипломатия работает над тем, чтобы закрыли пространство над нашей страной. Это очень важно. Потому что это жизнь наших гражданских, наших детей. Вопрос окончательно не принят. Но президент и наша дипломатия очень сильно работают в этом вопросе. Потому что, если мы не закроем пространство, наши дети будут не защищены. Сейчас это для нас вопрос номер один", – сказал секретарь СНБО.

Что предшествовало: Одна из бригад украинской армии начала укрепляться в окрестностях Горловки Донецкой области, которую оккупанты контролируют с 2014 года.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Как отметил советник руководителя ОПУ Алексей Арестович, впервые за семь дней войны украинские подразделения перешли в наступление на отдельном направлении.

Темы: Даниловвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Эвакуацию из Сум продлили еще на день

США перебрасывают в Польшу батареи Patriot

МАГАТЭ потеряло связь с системами мониторинга на ЧАЭС

Мертвый "кусок металла на дне моря" – Нуланд о "Северном потоке-2"

Дом Усика возле Киева обстреляли

В Сумах во время авиаударов вместе с семьей погиб чемпион Украины

Все новости...
Данилов
ВСУ и ГНСУ вышли к границе в Сумской области
Данилов считает процесс переговоров с РФ очень опасным
6 тысяч оккупантов погибли в Украине, еще 2 тысячи где-то бродят – секретарь СНБО
Последние новости
08:31
видеоАвиаудары по Сумщине: из-под завалов спасли 5 человек
08:19
НБУ рекомендует не вывозить наличную гривню за границу
08:00
СМИ: США ослабят санкции против Венесуэлы в обмен на поставки нефти
07:56
Харьковщина: критически в Изюме, под прицелом облэнерго и ТЭЦ
07:45
Bellingcat назвал самую слабую сторону российской армии
07:30
Россия может привлечь 800 бойцов из Приднестровья к войне в Украине – Генштаб
07:29
Около 80% американцев поддерживают отказ от покупки нефти и газа из РФ
07:23
видеоВСУ на Харьковщине уничтожили колонну военной техники
07:16
Эвакуацию из Сум продлили еще на день
07:14
Оборона Киева и Чернигова держится, на Николаев шли переодетые захватчики
Все новости...