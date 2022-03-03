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Если враг считает, что Украина будет только защищаться, он ошибается – Данилов

Катерина ТищенкоЧетверг, 3 марта 2022, 00:04
Если враг считает, что Украина будет только защищаться, он ошибается – Данилов
Алексей Данилов, фото СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Вооруженные силы Украины в войне, начатой ​​РФ, будут действовать в соответствии с поставленными задачами, а не только защищаться.

Источник: Данилов в эфире телеканала "Рада"

Прямая речь: "Наши военные действуют слаженно, профессионально и в соответствии с теми задачами, которые ставит верховный главнокомандующий, командующий нашими Вооруженными силами генерал Залужный. Все выполняется согласно плану, который есть в наших структурах.

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И если враг считает, что мы будем только защищаться, то он глубоко заблуждается. Мы будем делать так, как считаем необходимым".

Детали: Данилов также назвал первоочередной задачей украинской дипломатии добиться закрытия неба над Украиной.

"Президент страны, наша дипломатия работает над тем, чтобы закрыли пространство над нашей страной. Это очень важно. Потому что это жизнь наших гражданских, наших детей. Вопрос окончательно не принят. Но президент и наша дипломатия очень сильно работают в этом вопросе. Потому что, если мы не закроем пространство, наши дети будут не защищены. Сейчас это для нас вопрос номер один", – сказал секретарь СНБО.

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Что предшествовало: Одна из бригад украинской армии начала укрепляться в окрестностях Горловки Донецкой области, которую оккупанты контролируют с 2014 года.

Как отметил советник руководителя ОПУ Алексей Арестович, впервые за семь дней войны украинские подразделения перешли в наступление на отдельном направлении.

Темы: Даниловвойна
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