Количество жертв от авиаудара в Изюме больше: в городе значительные разрушения

Число жертв от авиаудара российских оккупантов по Изюму в Харьковской области возросло до 8 погибших, а в городе значительные разрушения.

Источник: "Суспільне Харків" со ссылкой на заместителя мэра города Владимира Мацокина

Детали: В частном доме, куда попал снаряд российских захватчиков, погибли 6 взрослых и 2 детей. Все – мирные жители города.

Враг попал в здание полиции, где начался пожар.

В центре города значительные разрушения, в том числе из здания исполкома горсовета вылетели стекла.

Разрушение дома, куда попал снаряд русских оккупантов

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