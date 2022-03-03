Количество жертв от авиаудара в Изюме больше: в городе значительные разрушения
Четверг, 3 марта 2022, 02:32
Число жертв от авиаудара российских оккупантов по Изюму в Харьковской области возросло до 8 погибших, а в городе значительные разрушения.
Источник: "Суспільне Харків" со ссылкой на заместителя мэра города Владимира Мацокина
Детали: В частном доме, куда попал снаряд российских захватчиков, погибли 6 взрослых и 2 детей. Все – мирные жители города.
Враг попал в здание полиции, где начался пожар.
В центре города значительные разрушения, в том числе из здания исполкома горсовета вылетели стекла.
Предыстория:
- В полночь российские оккупанты совершили авиаудары по Изюму в Харьковской области. Сначала местные власти сообщали о трех погибших, впоследствии о шести.
- Ночью на 3 марта сигнал воздушной тревоги одновременно объявили в почти десяти регионах Украины, включая Киев. В столице очевидцы слышали по меньшей мере четыре взрыва в центре города.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"