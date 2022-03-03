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Количество жертв от авиаудара в Изюме больше: в городе значительные разрушения

Денис КарловскийЧетверг, 3 марта 2022, 01:32

Число жертв от авиаудара российских оккупантов по Изюму в Харьковской области возросло до 8 погибших, а в городе значительные разрушения.

Источник: "Суспільне Харків" со ссылкой на заместителя мэра города Владимира Мацокина

Детали: В частном доме, куда попал снаряд российских захватчиков, погибли 6 взрослых и 2 детей. Все – мирные жители города.

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Враг попал в здание полиции, где начался пожар.

В центре города значительные разрушения, в том числе из здания исполкома горсовета вылетели стекла.

Разрушение дома, куда попал снаряд русских оккупантов
Разрушение дома, куда попал снаряд русских оккупантов

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В полночь российские оккупанты совершили авиаудары по Изюму в Харьковской области. Сначала местные власти сообщали о трех погибших, впоследствии о шести.
  • Ночью на 3 марта сигнал воздушной тревоги одновременно объявили в почти десяти регионах Украины, включая Киев. В столице очевидцы слышали по меньшей мере четыре взрыва в центре города.

Темы: РосcиявойнаХарьковская областьобстрел
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