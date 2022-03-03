Российский "АвтоВАЗ" приостанавливает производство "Лады" — не хватает компонентов

Российский "АвтоВАЗ" с 5 марта на 4 дня прекращает собирать авто Lada на заводах в Тольятти и Ижевске.

Источник: источники компании в российских "Ведомостях", представитель "АвтоВАЗ" в "Интерфаксе"

Детали: Отмечается, что это связано с кризисом поставок электронных компонентов. Может не быть блоков от Bosch – это ключевой поставщик микроэлектроники для "АвтоВАЗа". Bosch может приостановить производство в России.

Один из источников сказал "Ведомостям", что "сначала речь шла о нескольких днях, но с учетом текущей ситуации загадывать очень сложно".

В то же время утверждается, что этот простой плановый и "никак не связан" с санкциями против России со стороны Европы и США из-за нападения РФ на Украину.

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Напомним: Продажи автомобилей в диктаторскую Россию уже приостановили Audi, Jaguar, Land Rover, BMW, Mercedes, Citroen, General Motors и Skoda.