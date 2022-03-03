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Россияне жалуются на отсутствие денег

Ольга ГлущенкоЧетверг, 3 марта 2022, 08:08
фото: depositphotos.com

РосСМИ сообщают, что россияне сетуют на отсутствие денег и проблемы с выдачей валюты.

Источник: РБК.ru в Telegram

Детали: Клиенты российских банков испытывают проблемы с выдачей валюты.

Они жалуются на отсутствие денег, задержки выдач даже по предварительному заказу и комиссии.

Банки объясняют это выросшим спросом и сложной логистикой из-за западных санкций.

Предыстория:

  • Журналисты американского телеканала CNN из своих источников в разведке США утверждают, что последние несколько дней российский президент Путин находится в чрезвычайно разгневанном состоянии из-за жестких санкций Запада против российской экономики.
  • Mastercard заблокировала держателям банковских карт, выданных подсанкционными российскими банками, совершать транзакции в любой иностранной валюте.
  • Вечером 1 марта стало известно, что Apple приостановила продажи техники в России и заблокировала бесконтактный способ оплаты Apple Pay для россиян.
  • 28 февраля Евросоюз ввел персональные санкции против пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, друзей Путина – олигархов Алишера Усманова и Игоря Сечина и ряда других российских бизнесменов и чиновников.
  • 32 страны мира запретили полеты авиасуден, зарегистрированных в России, либо принадлежащих правительству России и гражданам РФ.

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Темы: Росcияденьгисанкции
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