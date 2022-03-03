Россияне жалуются на отсутствие денег

РосСМИ сообщают, что россияне сетуют на отсутствие денег и проблемы с выдачей валюты.

Источник: РБК.ru в Telegram

Детали: Клиенты российских банков испытывают проблемы с выдачей валюты.

Они жалуются на отсутствие денег, задержки выдач даже по предварительному заказу и комиссии.

Банки объясняют это выросшим спросом и сложной логистикой из-за западных санкций.

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