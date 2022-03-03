Россияне жалуются на отсутствие денег
Четверг, 3 марта 2022, 07:08
РосСМИ сообщают, что россияне сетуют на отсутствие денег и проблемы с выдачей валюты.
Источник: РБК.ru в Telegram
Детали: Клиенты российских банков испытывают проблемы с выдачей валюты.
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Они жалуются на отсутствие денег, задержки выдач даже по предварительному заказу и комиссии.
Банки объясняют это выросшим спросом и сложной логистикой из-за западных санкций.
Предыстория:
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