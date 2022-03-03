Взрывы в Киеве: противовоздушная оборона сбила вражеские объекты – Нацполиция

По предварительной информации, звуки взрывов в Киеве ночью повлекло за собой то, что силы ПВО сбили российские воздушные объекты.

Источник: Национальная полиция, цитирует Общественное

Детали: Взрывы в Киеве слышали в разных районах, а перед этим раздался сигнал воздушной тревоги.

Дословно: "Во время мониторинга интернет-ресурсов установлена информация, что в ночь со 2 на 3 марта в Киеве произошло несколько взрывов (3-4 взрыва).

Заявки от населения в ГСЧС не поступали.

По предварительной информации, воздушные объекты были сбиты силами ПВО.

Информация о количестве и месте взрывов уточняется".