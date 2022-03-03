Взрывы в Киеве: противовоздушная оборона сбила вражеские объекты – Нацполиция
Четверг, 3 марта 2022, 07:50
По предварительной информации, звуки взрывов в Киеве ночью повлекло за собой то, что силы ПВО сбили российские воздушные объекты.
Источник: Национальная полиция, цитирует Общественное
Детали: Взрывы в Киеве слышали в разных районах, а перед этим раздался сигнал воздушной тревоги.
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Дословно: "Во время мониторинга интернет-ресурсов установлена информация, что в ночь со 2 на 3 марта в Киеве произошло несколько взрывов (3-4 взрыва).
Заявки от населения в ГСЧС не поступали.
По предварительной информации, воздушные объекты были сбиты силами ПВО.
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Информация о количестве и месте взрывов уточняется".