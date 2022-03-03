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ЦОС: Россияне пытаются оцепить Киев, за 20-40 км продолжаются бои

Анастасия КалатурЧетверг, 3 марта 2022, 08:46
ФОТО: GETTY

Россияне пытаются взять в кольцо Киев, в 20-40 км от столицы продолжаются интенсивные бои.

Источник: отчет Центра оборонных стратегий для УП

Дословно: "Враг пытается создать кольцо вокруг столицы из мощной группировки войск (около 30 БТГр). Самая большая опасность сейчас остается с севера и северо-запада от Киева (Иванков, Ворзель, Буча, Ирпень Гостомель).

Продолжаются интенсивные бои на подходах к Киеву на расстоянии 20-40 км, в которых враг теряет технику и личный состав".

Детали: Ожидается, что в ближайшее время оккупанты попытаются зайти в столицу при поддержке авиации и нанося ракетные удары.

Западнее Киева ВС Украины освободили Макаров и заняли оборону.

Кроме Киева, приоритетным направлением усилий российских войск являются крупные города юга Украины, Харьков.

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Темы: Киеввойна
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