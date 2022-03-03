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Резников: Оккупанты испугались позора и взялись за преступления против человечности. Победим!

Валентина РоманенкоЧетверг, 3 марта 2022, 08:20
Резников: Оккупанты испугались позора и взялись за преступления против человечности. Победим!
Алексей Резников. фото с Facebook

Украинская армия уже уничтожила тысячи оккупантов и столько вражеской техники, что можно было бы вооружить армии нескольких стран, сейчас важно сосредоточиться на тотальном сопротивлении.

Источник: Министр обороны Алексей Резников в Facebook

Прямая речь: Раньше я даже не задумывался, сколько часов в неделе? Оказалось – 168.

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168 часов. Уже целую неделю Украина дает отпор российским оккупантам. Никто. Осознайте это. Никто. Ни в России, ни на Западе не верил, что мы продержимся неделю.

Единственные, кто верил – это мы с вами. Две трети украинцев до 24 февраля были уверены, что в случае полномасштабного вторжения России мы устоим. Сегодня таких – почти 90%.

Это результат героизма наших защитников и защитниц. Это результат профессиональных действий нашего командования. Это самоотверженность каждого из вас".

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Детали: Министр вспомнил медиков, спасателей, коммунальщиков, железнодорожников, журналистов, финансистов, удерживающих свой фронт.

Резников особо отметил глав военно-гражданских администраций и мэров, находящихся на передовой. Чернигов, Сумы, Конотоп, Харьков, Мариуполь, Херсон, Николаев – это форпосты Европы.

По словам министра, украинская армия уже уничтожила тысячи оккупантов и столько вражеской техники, что можно было бы вооружить армии нескольких стран.

Возможности наших вооруженных сил растут, поступает помощь. На многих участках блестяще проявили себя бойцы терробороны.

Украинские воздушные асы уже стали легендами. Десантники, пехота, артиллерия – все доказывают, что украинцы – самые лучшие.

Резников напомнил, что призвал граждан к тотальному сопротивлению. Надо уничтожить коммуникации врага – метастазы, которые он пытается протащить по нашей земле.

Прямая речь: "Российские оккупанты испугались позорного поражения и начали совершать преступления против человечности. Они обстреливают больницы, убивают женщин и детей. Это уже не армия – это обычные трусы и террористы.

Впереди еще много испытаний. Будет кровь, слезы, боль. Но сейчас, как никогда, у нас есть все основания быть уверенным в себе. И у тех, кто рядом. Мы обязательно победим.

Слава Украине!"

Темы: война
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