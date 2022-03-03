Метро Киева перевозит пассажиров до 19:00: где и как едет
В Киеве наземный транспорт и метро для перевозки пассажиров будут работать до 19:00.
Источник: спикер столичного метрополитена Наталья Макогон в Facebook
Детали: Движение по красной линии организовано от станции "Шулявская" до станции "Университет".
По синей линии поезда курсируют по ст. "Героев Днепра" - ст. "Теремки" без остановки на станциях: "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого".
Зеленая линия работает от станции "Сырец" до станции "Выдубичи".
Без остановки на станциях: "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота".
Также работает участок "Славутич" – "Красный хутор".
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Примерный интервал движения 40 минут.
Макогон обращает внимание на то, что график работы может оперативно меняться при необходимости.
Подземные станции метро будут круглосуточно работать как укрытие.
Также 3 марта в Киеве для сообщения между левым и правым берегами открыты Северный и Дарницкий мосты.
Это касается и личного, и общественного транспорта.
С 08:00 до 19:00 наземный транспорт работает в сокращенном составе и только по тем маршрутам, где можно обеспечить перевозку.
Водителям строго запрещено передвигаться по полосе общественного транспорта. Она нужна автомобилям экстренной службы, а также военной технике и транспорту.
Городские власти призывают не выезжать в город без необходимости.