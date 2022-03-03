"Каждый предатель будет наказан": СБУ должила о пойманных изменниках и диверсантах
Украинская спецслужба отчитывается о разоблаченных за сутки изменниках и диверсантах, действующих в пользу оккупантов.
Источник: СБУ
Детали: В частности: СБУ задержала корректировщика огня, который навел удар российского "Калибра" на аэродром Ивано-Франковска.
Киев:
Спецназовцы СБУ нейтрализовали диверсионную группу врага. Ее главной задачей был сбор данных о расположении воинских частей на территории столицы. Уцелевших диверсантов передали правоохранителям.
Запорожье:
Задержан местный житель, который за деньги согласился помочь врагу – фотографировал укрепления военных в городе и отправлял данные российским кураторам.
Луганщина:
СБУ разоблачила предателей среди чиновников местных органов власти.
Следователи расследуют государственное предательство руководителей Марковской и Миловской объединенных территориальных общин Луганской области, перешедших на сторону врага. Они призвали местных жителей не сопротивляться российским оккупантам и способствовали военной агрессии против Украины.
Черкасщина:
Двух предателей СБУ разоблачили также в городе Смела. Чиновники местных органов власти планировали перейти на сторону врага и помогать захватчикам. Сейчас идет следствие, им грозит 15 лет лишения свободы.
Дословно: "СБУ напоминает, что государственная измена – одно из самых тяжких преступлений. И каждый предатель будет наказан!"