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"Каждый предатель будет наказан": СБУ должила о пойманных изменниках и диверсантах

Валентина РоманенкоЧетверг, 3 марта 2022, 13:38

Украинская спецслужба отчитывается о разоблаченных за сутки изменниках и диверсантах, действующих в пользу оккупантов.

Источник: СБУ

Детали: В частности: СБУ задержала корректировщика огня, который навел удар российского "Калибра" на аэродром Ивано-Франковска.

Киев:

Спецназовцы СБУ нейтрализовали диверсионную группу врага. Ее главной задачей был сбор данных о расположении воинских частей на территории столицы. Уцелевших диверсантов передали правоохранителям.

Запорожье:

Задержан местный житель, который за деньги согласился помочь врагу – фотографировал укрепления военных в городе и отправлял данные российским кураторам.

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Луганщина:

СБУ разоблачила предателей среди чиновников местных органов власти.

Следователи расследуют государственное предательство руководителей Марковской и Миловской объединенных территориальных общин Луганской области, перешедших на сторону врага. Они призвали местных жителей не сопротивляться российским оккупантам и способствовали военной агрессии против Украины.

Черкасщина:

Двух предателей СБУ разоблачили также в городе Смела. Чиновники местных органов власти планировали перейти на сторону врага и помогать захватчикам. Сейчас идет следствие, им грозит 15 лет лишения свободы.

Дословно: "СБУ напоминает, что государственная измена – одно из самых тяжких преступлений. И каждый предатель будет наказан!"

Темы: СБУвойна
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