Североатлантический совет собирается на экстренную встречу, приглашены Финляндия и Швеция

Североатлантический совет 4 марта собирается на внеочередную встречу в штаб-квартире НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во встрече примут участие министры иностранных дел НАТО и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Приглашены также министры иностранных дел Финляндии и Швеции, не являющиеся членами НАТО, и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Украину на встречу не пригласили, однако обычно консультации с украинской стороной проводятся наперед. В частности, так было и перед внеочередным виртуальным саммитом 25 февраля.

Читайте также: Текст решения ООН об агрессии РФ против Украины. Комментированный перевод.