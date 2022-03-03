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Североатлантический совет собирается на экстренную встречу, приглашены Финляндия и Швеция

"Европейская правда"Четверг, 3 марта 2022, 14:28

Североатлантический совет 4 марта собирается на внеочередную встречу в штаб-квартире НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во встрече примут участие министры иностранных дел НАТО и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Приглашены также министры иностранных дел Финляндии и Швеции, не являющиеся членами НАТО, и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Украину на встречу не пригласили, однако обычно консультации с украинской стороной проводятся наперед. В частности, так было и перед внеочередным виртуальным саммитом 25 февраля.

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Темы: НАТО
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