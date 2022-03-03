Североатлантический совет собирается на экстренную встречу, приглашены Финляндия и Швеция
Четверг, 3 марта 2022, 15:28
Североатлантический совет 4 марта собирается на внеочередную встречу в штаб-квартире НАТО.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Во встрече примут участие министры иностранных дел НАТО и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Приглашены также министры иностранных дел Финляндии и Швеции, не являющиеся членами НАТО, и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.
Украину на встречу не пригласили, однако обычно консультации с украинской стороной проводятся наперед. В частности, так было и перед внеочередным виртуальным саммитом 25 февраля.
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