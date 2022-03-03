У журналистов свой фронт. Поддержите УП!

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"Украинская правда"Четверг, 3 марта 2022, 15:40

В Украине уже никто не считает дни недели с понедельника, все считают дни от начала войны. И каждый, кто называет себя украинцем — на своей родной земле или за границей, прилагает усилия, чтобы приблизить время нашей победы.

Каждый защищает государство, как может. Редакция "Украинской правды" делает то, что умеет лучше всего — ищет, проверяет и публикует информацию. И эта работа без преувеличения помогает спасать жизни и влиять на ход событий.

Война не застала нас врасплох — мы верили в лучшее, но готовились к худшему. Поэтому, несмотря на начало военных действий, несмотря на воздушные тревоги, перебои со светом и связью, наши редакторы новостей не переставали работать ни на минуту.

Аналитика показывает, что "Украинская правда" в первые дни войны была вторым по популярности сайтом в Украине после Google. Каждый день нас читают около 8 миллионов человек в разных уголках планеты.

Мы чувствуем свою ответственность за своевременное и правдивое информирование мира о происходящих сейчас в Украине событиях. Мы радуемся, когда публикуем истории, которые успокоят и подбодрят людей, мы грустим, когда пишем о потерях.

Осознавая, что информация должна быстро и легко загружаться, мы не добавляем в новости ни одной лишней фотографии или видео.

Мы также временно отключили все рекламные баннеры.

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Это рискованный шаг с точки зрения финансового обеспечения работы редакции. Но мы пошли на него, надеясь, что найдутся люди, а точнее, компании, которые пока не смогут увидеть свою рекламу на УП, но захотят нас поддержать. Именно для них и оставляем наши реквизиты ниже:

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