Украину пригласили на срочную встречу НАТО – Киев будет просить новые комплексы ПВО

Украина хочет получить от государств НАТО новые комплексы противовоздушной обороны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала 1+1.

Кулеба сообщил, что Украину пригласили принять участие в министерской встрече НАТО, которая состоится 4 марта и будет посвящена угрозам, связанным с российской агрессией против Украины. "Я приму встречу в ней по видеосвязи", - заявил министр.

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Это означает, что Венгрия, долгое время блокировавшая участие Украины во встречах НАТО на высоком уровне, на этот раз согласилась снять блокаду.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что будет просить союзников предоставить Украине новые системы противовоздушной обороны, способные отражать ракетные и другие воздушные атаки агрессора. Снабжение зенитными ракетными комплексами Stinger и "Стрела", как известно, эту проблему не решает, особенно в отношении противоракетной обороны.

"Нужно говорить не только о закрытии неба, но и о системной и серьезной поддержке противовоздушной обороны Украины, то есть о предоставлении серьезного важного противовоздушного вооружения. Одно дело, когда нам передают Стингеры и другие ПЗРК, но нам нужна намного более серьезная противовоздушная оборона, и мы над этим активно работаем", – заявил министр.

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Кулеба отказался прогнозировать успешность этих переговоров, заявив, что не хочет ни обнадеживать, ни разочаровывать до того, как будут достигнуты договоренности.

Как известно, государства НАТО не готовы отправлять свои самолеты для объявления Украины "бесполетной зоной", поскольку это означало бы вступление НАТО в войну.

Ранее, ЕС анонсировал альтернативную идею – предоставление Украине старых советских боевых самолетов. Однако впоследствии стало известно, что страны ЕС не спешат предоставлять Украине истребители.

Впрочем, по словам министра, переговоры о боевых самолетах продолжаются.