Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украину пригласили на срочную встречу НАТО – Киев будет просить новые комплексы ПВО

"Европейская правда"Четверг, 3 марта 2022, 16:26

Украина хочет получить от государств НАТО новые комплексы противовоздушной обороны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала 1+1.

Кулеба сообщил, что Украину пригласили принять участие в министерской встрече НАТО, которая состоится 4 марта и будет посвящена угрозам, связанным с российской агрессией против Украины. "Я приму встречу в ней по видеосвязи", - заявил министр.

Реклама:

Это означает, что Венгрия, долгое время блокировавшая участие Украины во встречах НАТО на высоком уровне, на этот раз согласилась снять блокаду.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что будет просить союзников предоставить Украине новые системы противовоздушной обороны, способные отражать ракетные и другие воздушные атаки агрессора. Снабжение зенитными ракетными комплексами Stinger и "Стрела", как известно, эту проблему не решает, особенно в отношении противоракетной обороны.

"Нужно говорить не только о закрытии неба, но и о системной и серьезной поддержке противовоздушной обороны Украины, то есть о предоставлении серьезного важного противовоздушного вооружения. Одно дело, когда нам передают Стингеры и другие ПЗРК, но нам нужна намного более серьезная противовоздушная оборона, и мы над этим активно работаем", – заявил министр.

ВИДЕО ДНЯ

Кулеба отказался прогнозировать успешность этих переговоров, заявив, что не хочет ни обнадеживать, ни разочаровывать до того, как будут достигнуты договоренности.

Как известно, государства НАТО не готовы отправлять свои самолеты для объявления Украины "бесполетной зоной", поскольку это означало бы вступление НАТО в войну.

Ранее, ЕС анонсировал альтернативную идею – предоставление Украине старых советских боевых самолетов. Однако впоследствии стало известно, что страны ЕС не спешат предоставлять Украине истребители.

Впрочем, по словам министра, переговоры о боевых самолетах продолжаются.

Темы: НАТОУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
НАТО
В Балтийском море впервые проведет учения по отражению атак России − Reuters
Британская компания будет производить в Украине гаубицы натовского стандарта
Столтенберг: Украинцы уже превосходили ожидания, нужно им доверять
Последние новости
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
Все новости...
Реклама: