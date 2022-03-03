Обвал экономики и триллионы в поддержку банков – последствия санкций для РФ

Падение ВВП России в результате западных санкций может превысить 10% ВВП. И это далеко не все проблемы для российской экономики.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные содержатся в докладе, обнародованном российским порталом Frank Media.

Как отмечается, этот доклад должен был оценивать последствия введения Западом жестких санкций и был подготовлен экспертами российского Центробанка, а также двух крупнейших банков: Сбербанка и ВТБ - и представлен руководству РФ.

Впрочем, доклад базировался на предположении, что военная агрессия РФ не выйдет за пределы Донбасса. Поэтому введенные санкции оказались сильнее даже "жесткого сценария". В частности, не рассматривалась возможность санкций против Центробанка РФ.

Впрочем, даже при таком сценарии финансисты предрекают катастрофические последствия для российской экономики.

Так, ВВП России упадет как минимум на 10%, количество безработных вырастет с 4% до 12%, а базовая ставка Центробанка вырастет до 20-20% (сейчас – 20%).

Еще одна проблема – необходимость срочной докапитализации попавших под санкции банков. Это потребует 5-6 трлн рублей (по нынешнему курсу – 45-51 млрд евро).

Также ожидается долгосрочная задержка экономического развития из-за технологического эмбарго.

Впрочем, как отмечается, нынешние санкции, проводимые при агрессии против Украины, оказались намного жестче.

Подробнее об эффекте западных санкций против РФ можно почитать в статье Адский коктейль санкций: как Запад будет наказывать экономику РФ