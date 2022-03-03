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Внимание, фейк!: оккупанты выдают украинских правоохранителей за "диверсантов"

Валентина РоманенкоЧетверг, 3 марта 2022, 20:10

Российские оккупанты распространяют фейки с персональными данными и фото якобы членов ДРГ, а на самом деле украинскими правоохранителями.

Источник: Служба безопасности Украины

Дословно: "Наша совместная работа по выявлению вражеских ДРГ настолько эффективна, что враг решил воспользоваться и этой темой. Поэтому теперь распространяет очередные фейки, чтобы обмануть украинских защитников.

А именно: в месседжерах "разгоняют" списки с персональными данными и фото якобы членов ДРГ, работающих против Украины. Однако эти списки формируют сами оккупанты! И используют для них данные украинских правоохранителей, таким образом выдавая их за диверсантов.

Это тактика российских захватчиков, цель которой – создать хаос и дезориентировать защитников Украины, настроить их друг против друга".

Детали: Служба безопасности призывает не распространять такие фейки и не помогать врагу.

СБУ напоминает, что в дополнение к собственной контрразведывательной информации СБУ получает уведомления об участникпх ДРГ от украинцев через официальный чат-бот.

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Таким образом, правоохранители и силовики владеют достоверными данными о вражеских ДРГ. И они точно не будут гулять в свободном доступе в виде списков, уверяют в СБУ.

Вместо распространения фейковых списков, сообщайте о реальных диверсантах на официальный чат-бот, в тероборону ВСУ или в полицию.

Темы: войнаСБУ
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