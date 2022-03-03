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Кулеба подтвердил, что россияне планируют обстрелять "Градами" свою территорию

Четверг, 3 марта 2022, 18:27
Дмитро Кулеба, фото Радіо Свобода

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что для осуществления информационной атаки на Украину РФ намерен обстрелять собственную территорию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в эфире телеканала 1+1.

"Россия проигрывает не только наземную войну в Украине, она также проиграла информационную войну. Пытаясь исправить ситуацию на информационном фронте, Россия готовит провокации", - пояснил он.

По словам министра, Украина, чтобы предотвратить это, избрала тактику "разоблачать эти провокации до того, как они совершены", и именно поэтому МИД обнародует эти данные.

"Должен состояться обстрел России градами вроде бы с территории Украины... Мы должны блокировать такие информационные вбросы", - заявил он.

Ранее министр уже заявлял о возможной подготовке РФ обстрела собственной территории.

Темы: провокацииРосcия
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