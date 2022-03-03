Глава ВГА: Вся Сумская область сейчас – территория ада

В Ахтырке Сумской области нет отопления и электроэнергии, также российские войска бомбят Сумы.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий в эфире телеканала "Рада".

Дословно: "Сейчас идет бомбардировка пригорода города Сумы. В принципе, вся Сумская область сейчас – территория ада, которую сокрушительно бомбят российские войска".

Детали: По его словам, в Ахтырке было уничтожено полностью машинное отделение Ахтырской ТЭЦ. Нет отопления, электроэнергии.

"Мы думаем сейчас над тем, как вывезти людей из города, потому что через сутки многоквартирные дома превратятся в холодную каменную ловушку без воды, света и электроэнергии", - сказал Живицкий.

Бомбардировка города Сумы началась около 18:00.

"Бомбят Недригайлов, Боромлю, Бездрик, Лебедин. Просто уничтожают гражданское население", — сказал глава ВГА.

Он также обратился к россиянам с призывом остановить геноцид РФ в Украине.

"Это уже не Путин. Путин – сумасшедший карлик. А сегодня простые россияне убивают наших детей, стариков. Просто уничтожают нашу страну. Без единой причины. Просто непонятно, почему. Несмотря на то, что у нас разрушена половина Ахтырки, несмотря на то, что у нас уже тысячи погибших, украинцы не остановятся. До последнего человека. Пока будет последний живой украинец, он добьется того, что России как страны не будет. Или россияне выйдут на улицы и остановят этот геноцид, или мы придем и отомстим", - сказал он.