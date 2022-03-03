В Чайках под Киевом снаряд попал в склад с монтажной пеной – пожар

В селе Чайки под Киевом снаряд попал в складское помещение по изготовлению и хранению монтажной пены, произошел пожар на складе и в административном здании.

Источник: ГСЧС Украины.

Дословно: "Киевская область, Бучанский район: в с. Чайки в результате попадания снаряда в складское помещение по изготовлению и хранению монтажной пены произошло возгорание склада на площади 10 000 м кв и 8-этажного административного здания".

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Детали: По состоянию на 18:50 жертв и пострадавших нет.

На тушение привлечено 8 единиц техники и 38 личного состава.