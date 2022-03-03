Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Чайках под Киевом снаряд попал в склад с монтажной пеной – пожар

Елена РощинаЧетверг, 3 марта 2022, 18:18
В Чайках под Киевом снаряд попал в склад с монтажной пеной – пожар
Чайки, фото ГСЧС

В селе Чайки под Киевом снаряд попал в складское помещение по изготовлению и хранению монтажной пены, произошел пожар на складе и в административном здании.

Источник: ГСЧС Украины.

Дословно: "Киевская область, Бучанский район: в с. Чайки в результате попадания снаряда в складское помещение по изготовлению и хранению монтажной пены произошло возгорание склада на площади 10 000 м кв и 8-этажного административного здания".

Реклама:

Детали: По состоянию на 18:50 жертв и пострадавших нет.

На тушение привлечено 8 единиц техники и 38 личного состава.

 
 
 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киевская областьвойнаГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Киевская область
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
Утренняя ракетная атака РФ по Киевской области: двое гражданских получили травмы
На подступах к Киеву работала ПВО, уничтожила все вражеские цели – КГВА
Последние новости
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
Все новости...
Реклама: