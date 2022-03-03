На улицах Энергодара идут ожесточённые бои с российскими оккупантами: 2 раненых
На улицах Энергодара в Запорожской области идут ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими оккупантами.
Источник: telegram-канал городского головы Энергодара Дмитрия Орлова, пресс-служба НАЭК "Энергоатом"
Детали: Мэр призвал жителей оставаться дома и не выходить на улицы. Украинские защитники ведут бои с оккупационными войсками РФ и диверсионно-разведывательными группами.
По состоянию на 20:00 у местных властей были данные о по меньшей мере 2 раненых гражданских лица из-за обстрелов российских захватчиков.
Очевидцы сообщают, что снаряды попали в несколько жилых домов.
В "Энергоатоме" распространили видео, как бойцы украинской территориальной обороны подожгли около 18:00 блокпост на въезде в город, через который двигалась техника российских оккупантов.
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Орлов распространил видео очевидцев из города, на которых слышны громкие взрывы, стрельба и густой дым вокруг города.
На одном из видео видна стрельба оккупантов из артиллерии по городу.
Кроме того, в "Энергоатоме" заявили, что оккупанты распространили фейк через захваченную телебашню по местным телеканалам и СМИ, мол, украинские защитники сложили оружие и готовы к капитуляции.
В Энергодаре расположены мощности Запорожской атомной электростанции. В последний раз около 17:30 сообщали, что военные формирования российских оккупантов находились в 4 километрах от мощностей ЗАЭС.
Предыстория:
- Вечером 3 марта местные власти Энергодара сообщили, что колонна военной техники российских оккупантов прорвала блокпост в город. Украинские защитники вели бои у блокпоста.
- 2 марта российские кафиры приблизились к городу, но движение их техники заблокировали мирные жители, которые вышли с украинскими флагами к блокпостам и воспрепятствовали захватчикам.