"Укроборонпром" уже ремонтирует трофейную технику: почти новая
Четверг, 3 марта 2022, 20:00
Предприятия государственного концерна "Укроборонпром" уже начали принимать и ремонтировать трофейную технику, добытую в боях с российскими военными.
Источник: "Укроборонпром" на Facebook.
Детали: Предприятие опубликовало фотографии служебно-боевой разведывательной машины "Тигр", отметив, что техника почти новая, малый пробег, двигатель, коробка и ходовая цели.
Дословно: "Есть следы обгорания и небольшие остатки органики. Инженеры "Укроборонпрома" приступили к изучению и ремонту".
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