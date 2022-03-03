"Укроборонпром" уже ремонтирует трофейную технику: почти новая

Предприятия государственного концерна "Укроборонпром" уже начали принимать и ремонтировать трофейную технику, добытую в боях с российскими военными.

Источник: "Укроборонпром" на Facebook.

Детали: Предприятие опубликовало фотографии служебно-боевой разведывательной машины "Тигр", отметив, что техника почти новая, малый пробег, двигатель, коробка и ходовая цели.

Дословно: "Есть следы обгорания и небольшие остатки органики. Инженеры "Укроборонпрома" приступили к изучению и ремонту".