"Лукойл" выступил за немедленное прекращение войны против Украины

Второй по величине российский производитель нефти "Лукойл" призвал в четверг как можно быстрее прекратить войну в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Лукойл" стала одной из первых крупных российских компаний, выступившей против вторжения России в Украину.

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В заявлении правления компании заявило, что обеспокоено трагическими событиями в Украине и поддерживает переговоры по прекращению войны.

"Мы выступаем за немедленное прекращение вооруженного конфликта и полностью поддерживаем его разрешение через переговорный процесс и дипломатическими средствами", - говорится в заявлении.

Управление контроля за иностранными активами США в январе этого года внесло "Лукойл" в список секторальных санкций, против которых введены ограничения на соглашения по отдельным проектам.

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Состояние совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова, главного нефтяного магната России, за сутки вторжения сократилось более чем на $5 млрд после начала войны РФ против Украины.

Акции компании "Лукойл", зарегистрированные в Лондоне, упали более чем на 99% после того, как Россия вторглась в Украину.

В рамках пакета санкций правительство Франции заявило в четверг, что изъяло суперяхту, связанную с исполнительным директором российского энергетического гиганта "Роснефть" Игорем Сечиным.