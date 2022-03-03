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Мэр Херсона, договаривавшийся с оккупантами, заявил об угрозе мародерства

Четверг, 3 марта 2022, 19:27

Мэр Херсона, который накануне договаривался с российскими захватчиками о том, как будет жить город, уже заявил о росте угрозы мародерства.

Источник: Колыхаев в Facebook

Прямая речь: "В городе есть реальная угроза, что мародеры растянут запасы продовольствия. А городу нужны продукты питания и промышленные товары. Особенно это касается незащищенных слоев населения".

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Детали: Мэр обратился к владельцам супермаркетов, магазинов, складов, где хранятся продукты с сообщением, что город готов взять на себя контроль за раздачей продуктов. Городские власти гарантируют, что необходимые товары попадут к тем, кто действительно в этом нуждается. Колыхает обещает, что продукты будут переданы больницам, детским домам, пенсионерам и всем социально уязвимым слоям населения.

Он также обратился к отдельным херсонцам, заявив, что ему стыдно смотреть видео, где здоровые люди якобы растягивают продукты из ТРЦ, магазинов и супермаркетов.

"Мне некогда читать морали. Да и бесполезно это. Если в своем возрасте вы не поняли главного, что воровать у своих нельзя, мне с вами не о чем говорить. Бог вам судья", – подытожил он.

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Что предшествовало: Российские оккупанты устроили осаду Херсона, тем самым создав гуманитарную катастрофу, а местные власти просят о создании зеленого коридора, чтобы в город могли завести медикаменты и продукты.

По словам городского головы Херсона Игоря Колыхаева, во время визита "вооруженных представителей" в городской совет было договорено о том, как будет функционировать город в условиях оккупации, хотя мэр отрицает, что это были переговоры с российскими оккупантами.

Темы: войнаХерсон
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