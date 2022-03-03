Российские военные бомбят пригород Сум

Российские военные в четверг около 18:00 начали бомбить пригород Сум.

Источник: руководитель областной военной администрации Дмитрий Живицкий на Facebook.

Дословно: "Бомбят Недригайлов, Боромлю, Бездрик, Лебедин. Просто уничтожают гражданское население. Это уже не Путин. Путин – безумный карлик. А сегодня простые россияне убивают наших детей, стариков. Просто уничтожают нашу страну. Без всякой причины. Просто непонятно, почему".

Живицкий отметил, что вся Сумская область сейчас – территория ада, которую нещадно бомбят российские войска.

Сейчас решается вопрос о том, как вывезти людей из города, потому что через сутки многоквартирные дома "превратятся в холодную каменную ловушку без воды, света и электроэнергии".

Глава ОГА также сообщил, что в Ахтырке на Сумщине нет отопления и электроэнергии.