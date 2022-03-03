Британия ввела санкции против еще двух российских олигархов

Великобритания вводит санкции еще в отношении двух олигархов — Алишера Усманова и Игоря Шувалова.

Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".

Уроженец Узбекистана Усманов имел коммерческие связи с британским футбольным клубом "Эвертон", но они были приостановлены. В этому клубе с недавних пор играет украинский футболист Виталий Миколенко.

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Усманов в конце февраля попал под санкции Евросоюза.

Шувалов занимал пост вице-премьера России, а сейчас является председателем российской госкорпорации "ВЭБ.РФ".

Напомним, президент США Джо Байден в четверг намерен ввести санкции против ряда российских олигархов и их семей.

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