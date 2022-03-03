Трибунал в Гааге собирает доказательства военных преступлений РФ в Украине. Как помочь

Прокуратура Гааги приступила к сбору свидетельств о действиях России в Украине.

Источник: сообщение Верховной Рады Украины в Twitter

Детали: Отмечается, что прокуратуре Гааги нужна помощь украинцев – граждан просят приобщиться к сбору фактов, доказывающих военные преступления РФ.

Дословно: "Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим А.А. Хан просит всех имеющих документальные свидетельства военных преступлений передавать материалы на электронную почту".

Куда отправлять: otp.informationdesk@icc-cpi.int

Напомним: Главный прокурор Международного уголовного суда (ICC) в Гааге Карим Хан заявил, что стартовало расследование по военным преступлениям, совершенным Россией в Украине. Прокурор уточнил, что видит признаки военных преступлений и преступлений против человечности.