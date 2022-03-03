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Из-за обстрелов оккупантов возле Одессы погиб житель, еще один ранен

Четверг, 3 марта 2022, 21:19
Из-за обстрелов оккупантов возле Одессы погиб житель, еще один ранен

В результате обстрелов российских оккупантов вблизи Белгород-Днестровского в Одесской области погиб 1 человек, еще 1 ранен.

Источник: пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Сегодня дважды вражеские оккупанты произвели обстрелы в селе Беленькое, Белгород-Днестровского района Одесской области, в результате чего 1 человек погиб, и 1 получил ранения".

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Детали: Спасатели решили эвакуировать около 330 жителей села из-за угрозы повторных обстрелов.

Село Беленькое находится вблизи Днестровского лимана на побережье Черного моря.

 
Фото: управление ГСЧС в Одесской области
Эвакуация жителей села
Эвакуация жителей села
Фото: управление ГСЧС в Одесской области
Эвакуация жителей села
Эвакуация жителей села
Фото: управление ГСЧС в Одесской области

Что было раньше: Министерство обороны сообщало утром 3 марта, что российские оккупанты направили десантные корабли в сопровождении ракетных кораблей в Одессу.

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Темы: Одесская областьЧерное мореРосcиявойна
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