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Раненый украинский пилот попал в плен, пропагандисты РФ записали с ним видео

Валентина РоманенкоЧетверг, 3 марта 2022, 21:22
Раненый украинский пилот попал в плен, пропагандисты РФ записали с ним видео
скриншот

Выпускник Харьковского национального университета Воздушных сил попал в плен, Украина приложит все усилия, чтобы его освободить.

Источник: спикер Командование Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в комментарии УП

Детали: Российские пропагандисты записали видео с раненым пилотом, где он рассказывает о выполнении боевых задач, как был подбит, и о том, как к нему "хорошо относятся" российские оккупанты.

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По словам старшего лейтананта ВСУ, он выпустился в 2020 году, успел прослужить чуть больше года, когда началась война. 24 февраля его подняли по тревоге – вывести технику на другой аэродром. В дальнейшем он получил боевое задание и 26 или 27 февраля (офицер говорит, что не помнит точно) был подбит и катапультировался. 

На камеру он повторяет пропагандистскую мантру о "едином славянском народе", и о том, что людей "стравивают националистическими новостями о российских нелюдях".

Спикер командования ПС подтвердил, что в плен попал летчик 299 бригады тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова и отметил, что такая тактика врага давно известна, он ее использует еще с 2014 года.

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Прямая речь Игната: "Мы точно знаем, что этот парень патриот, очевидно, под давлением угрозы он был вынужден говорить такие вещи на видео. Будем делать все для того, чтобы вернуть его домой".

Темы: война
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