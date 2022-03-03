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"Вы вдохновляете мир" – Блинкен обратился к украинцам

Четверг, 3 марта 2022, 22:36

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обратился к украинскому народу, призвав сохранять веру в победу, свободу и демократию.

Источник: Блинкен в видеообращении

Прямая речь: "Украинский народ, позвольте мне просто сказать, что вы вдохновляете мир. Мы чувствуем это во всех уголках мира.

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Мы видим ваше невероятное мужество, вашу стойкость, вашу решительность. Это вдохновляет. Это момент, чтобы укрепить нашу веру и вы изменяете нашу веру в демократию, в свободу, способность мира победить агрессию, способность добра победить зло.

Мы подтверждаем это потому, что вы подтверждаете это. Вы демонстрируете это, вы показываете всему миру.

И весь мир с вами. Сохраняйте веру – мы будем делать то же самое. И в конце концов, и вы, и мы победим".

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Детали: Блинкен добавил, что храбрость украинцев и преданность своей стране, культуре и демократии является источником вдохновения для всего мира.

Темы: СШАвойна
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