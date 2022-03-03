"Вы вдохновляете мир" – Блинкен обратился к украинцам

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обратился к украинскому народу, призвав сохранять веру в победу, свободу и демократию.

Источник: Блинкен в видеообращении

Прямая речь: "Украинский народ, позвольте мне просто сказать, что вы вдохновляете мир. Мы чувствуем это во всех уголках мира.

Мы видим ваше невероятное мужество, вашу стойкость, вашу решительность. Это вдохновляет. Это момент, чтобы укрепить нашу веру и вы изменяете нашу веру в демократию, в свободу, способность мира победить агрессию, способность добра победить зло.

Мы подтверждаем это потому, что вы подтверждаете это. Вы демонстрируете это, вы показываете всему миру.

И весь мир с вами. Сохраняйте веру – мы будем делать то же самое. И в конце концов, и вы, и мы победим".

Детали: Блинкен добавил, что храбрость украинцев и преданность своей стране, культуре и демократии является источником вдохновения для всего мира.