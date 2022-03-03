Энергодар: колонна техники РФ движется к АЭС
Четверг, 3 марта 2022, 22:37
В Энергодаре колонна техники РФ отправилась в направлении атомной электростанции.
Источник: мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram
Дословно: "Колонна вражеской техники отправилась в направлении атомной электростанции. В городе слышны громкие выстрелы, которые раздаются с той стороны!".
Что предшествовало: Ранее Орлов сообщил, что около 100 единиц военной техники россиян зашли в город, жители пытаются сопротивляться, продолжается бой на блокпоста.
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