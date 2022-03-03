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В Херсоне свозят свозят людей на фейковый сепаратистский "митинг"

Соня ЛукашоваЧетверг, 3 марта 2022, 21:58

В Херсоне россияне свозят людей и машины для фейкового сепаратистского "митинга" якобы в поддержку оккупации.

Источник: собеседники УП в Государственной миграционной службе; жители Херсона

Детали: Людей завозят из оккупированного Крыма. Цель россиян – создать картинку поддержки своих войск.

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В СНБО также поступала информация о возможной подготовке "митинга".

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Напомним: Российские войска уже несколько дней атакуют гражданские объекты в Харькове. В результате очередных обстрелов многоэтажных жилых домов 3 марта в микрорайоне Харькова разрушены здания и сооружения.

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Темы: Харьковвойна
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