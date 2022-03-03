В Херсоне оккупанты могут симитировать "митинг" в свою поддержку
Четверг, 3 марта 2022, 22:58
В Херсоне оккупанты могут "провести митинг" якобы в свою поддержку: в город свозят людей и машины.
Источник: собеседники УП в Государственной миграционной службе; жители Херсона
Детали: Людей завозят из оккупированного Крыма. Цель россиян – создать картинку поддержки своих войск.
В СНБО также поступала информация о возможной подготовке "митинга".
Напомним: Российские войска уже несколько дней атакуют гражданские объекты в Харькове. В результате очередных обстрелов многоэтажных жилых домов 3 марта в микрорайоне Харькова разрушены здания и сооружения.
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