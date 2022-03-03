Российские оккупанты продолжают сокрушительные обстрелы Харькова и Изюма

Вечером 3 марта российские оккупанты продолжили сокрушительные обстрелы Харькова и Изюма из авиации и артиллерии.

Источник: "Суспільне Харків", заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин

Прямая речь Мацокина: "В Изюме непрерывная канонада с 21.45. Сначала бомбардировки, а теперь канонада".

Детали: В соцсетях распространяют неподтвержденные данные от очевидцев, что в Изюме русские оккупанты применяют "Грады".

Около 22:45 очевидцы сообщили, что в Харькове слышны взрывы и звуки военных самолетов.

Всех людей призвали укрыться в объектах укрытия и бомбоубежищах.

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