Зеленская запустила телеграм-канал о том, как жить в военное время
Пятница, 4 марта 2022, 01:06
Первая леди Елена Зеленская запустила телеграм-канал, где можно найти ответы, которые помогут во время войны.
Источник: сайт президента
Прямая речь Зеленской: "Как действовать и жить в военное время? В эти дни у нас много вопросов. Хочу помочь чем могу. Так что запускаю специальный телеграмм-канал с проверенными ответами".
Детали: В телеграм-канале @FirstLadyOfUkraine информация размещена по разделам:
- Ссылки на официальные каналы коммуникации государства и каналы работы транспорта и инфраструктуры.
- Ссылки, по которым можно помочь защитникам, учреждениям здравоохранения, волонтерам, оказать гуманитарную помощь, спасти от войны животных, помочь из-за границы.
- Ссылки, по которым можно получить помощь: круглосуточная горячая линия, линия психологической поддержки, информация об эвакуации и помощи за рубежом. Также ссылки на информационные ресурсы для людей с инвалидностью.
Первая леди отметила, что информацию будут корректировать и дополнять.
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