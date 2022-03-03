Кулеба к партнерам: Как вы можете спать, когда наших детей бомбят

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал иностранных партнеров принять решение о предоставлении Украине боевых самолетов.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда"

Our aces heroically defend our skies. But Russia has advantage. Dear partners who still have not provided Ukraine with military aircraft: how can you sleep when Ukrainian children are under bombs in Mariupol, Kherson, Kharkiv, other cities? You can take this decision now. Do it! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2022

"Наши асы героически защищают небо. Но у России есть преимущество. Как могут сейчас спать партнеры, которые до сих пор не предоставили Украине боевые самолеты? Пока дети в Мариуполе, Херсоне, Харькове и других городах сидят в подвалах под бомбами? Вы можете принять это решение прямо сейчас. Сделайте это!" – написал Кулеба.

В четверг президент Владимир Зеленский во время общения с иностранными журналистами обратился к Западу с просьбой отправить военные самолеты для борьбы с российским вторжением.

Он также потребовал закрыть небо над Украиной, чтобы от ударов ракет и авианалетов РФ перестали гибнуть мирные украинцы.