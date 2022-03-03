Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба к партнерам: Как вы можете спать, когда наших детей бомбят

"Европейская правда"Четверг, 3 марта 2022, 23:33

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал иностранных партнеров принять решение о предоставлении Украине боевых самолетов.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда"

"Наши асы героически защищают небо. Но у России есть преимущество. Как могут сейчас спать партнеры, которые до сих пор не предоставили Украине боевые самолеты? Пока дети в Мариуполе, Херсоне, Харькове и других городах сидят в подвалах под бомбами? Вы можете принять это решение прямо сейчас. Сделайте это!" – написал Кулеба.

В четверг президент Владимир Зеленский во время общения с иностранными журналистами обратился к Западу с просьбой отправить военные самолеты для борьбы с российским вторжением.

Он также потребовал закрыть небо над Украиной, чтобы от ударов ракет и авианалетов РФ перестали гибнуть мирные украинцы.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Кулеба Дмитрийвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украинская армия совершила под Киевом контратаку и уничтожила 5 вражеских танков – МВД

МИД составил список компаний, которые до сих пор остаются на рынке РФ

Защитники Мариуполя уничтожили и повредили 16 единиц техники врага

В Конгрессе США одобрили выделение более 13 млрд долларов в помощь Украине

Bellingcat: Россия попытается заморозить войну через неделю

В России составили список компаний, которые нужно национализировать — там McDonald's и Microsoft

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба считает, что у россиян какие-то галлюцинации о создании Украиной ядерного оружия
Кулеба о переговорах по членству: мы в новой реальности и точно вступим в ЕС
Кулеба ответил Лаврову: В Украине горят не факелы, а российские танки
Последние новости
09:36
Hitachi приостановит свою деятельность в России
09:33
Война России против Украины: ситуация в регионах на 10 марта
09:30
Россияне похитили депутатку Запорожского облсовета
09:30
Эвакуация: открыты новые коридоры
09:29
Обстрел больницы в Мариуполе: 3 погибших, 17 пострадавших
09:15
Кулеба перед встречей с Лавровым встретился с главой МИД Турции
09:15
Итальянский энергетический гигант приостановил закупки нефти у России
09:08
Ситуация в Чернобыле опасная, никто не понимает, что там – ОП
08:59
Из Сум 9 марта эвакуировали 43 тысячи человек
08:48
Командующий США: Украине нужно противотанковое и зенитное оружие, а не МиГ-29
Все новости...