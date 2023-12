Кулеба к партнерам: Как вы можете спать, когда наших детей бомбят

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал иностранных партнеров принять решение о предоставлении Украине боевых самолетов.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда"

Our aces heroically defend our skies. But Russia has advantage. Dear partners who still have not provided Ukraine with military aircraft: how can you sleep when Ukrainian children are under bombs in Mariupol, Kherson, Kharkiv, other cities? You can take this decision now. Do it!

