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Кулеба к партнерам: Как вы можете спать, когда наших детей бомбят

"Европейская правда"Четверг, 3 марта 2022, 22:33

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал иностранных партнеров принять решение о предоставлении Украине боевых самолетов.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда"

"Наши асы героически защищают небо. Но у России есть преимущество. Как могут сейчас спать партнеры, которые до сих пор не предоставили Украине боевые самолеты? Пока дети в Мариуполе, Херсоне, Харькове и других городах сидят в подвалах под бомбами? Вы можете принять это решение прямо сейчас. Сделайте это!" – написал Кулеба.

В четверг президент Владимир Зеленский во время общения с иностранными журналистами обратился к Западу с просьбой отправить военные самолеты для борьбы с российским вторжением.

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Он также потребовал закрыть небо над Украиной, чтобы от ударов ракет и авианалетов РФ перестали гибнуть мирные украинцы.

Темы: Кулеба Дмитрийвойна
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