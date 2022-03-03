Россию исключили из Совета стран Балтийского моря

Члены Совета стран Балтийского моря (CBSS) единогласно решили отстранить Россию от дальнейшего участия в деятельности Совета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение на сайте правительства Норвегии, которое с июля 2021 председательствует в Раде.

"Очень досадно, что Россия создала ситуацию, когда мы, остальные 11 членов, больше не считаем возможным поддерживать сотрудничество с Россией в рамках CBSS. Россия является одним из соучредителей Совета и до сих пор играла активную роль", – сказала министр иностранных дел Норвегии Анникен Хуйтфельдт.

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Как отмечается, приостановка действия России будет оставаться в силе до тех пор, пока не удастся возобновить сотрудничество на основе уважения к фундаментальным принципам международного права.

Также было принято решение по Беларуси, имеющей статус наблюдателя в CBSS. Из-за ее роли в нападении на Украину Беларусь отстранена от участия в деятельности CBSS.

В этом году CBSS должен праздновать 30-летие. Сейчас в CBSS водят Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Швеция и Европейский Союз. Также статус наблюдателя здесь у Украины.

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После аннексии Крыма в 2014 году ежегодное заседание CBSS на уровне министров иностранных дел не проводилось.