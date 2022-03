Предлагаем убежище: премьер Нидерландов обратился к украинцам

Нидерланды будут "щедро" предоставлять убежище украинцам, бегущим от российского вторжения.

Нидерланды будут "щедро" предоставлять убежище украинцам, убегающим от российского вторжения.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее видеообращение премьер-министра Марка Рютте размещено на его странице в twitter.Рютте отдельно отмечает, что о видеообращении к украинцам его попросил президент Владимир Зеленский.

По словам Рютте, поток беженцев является "очень заметным следствием" войны, которую Россия ведет против Украины. "Польша принимает их подавляющее большинство, но Нидерланды также способны справиться с этим. Мы щедро предложим убежище. Первую волну мы уже принимаем",- заявил он.

Нидерланды также предложили Польше помощь в приеме украинцев.

Премьер-министр Нидерландов снова назвал ситуацию в Украине ужасающей. "Российская агрессия абсолютно беспрецедентна", - сказал он. Эта агрессия также все больше сосредоточена на гражданских, сказал Рютте.

"Мы все видели видео нападений в Киеве, а также разрушение гражданских домов, государственных объектов, многоквартирных комплексов в Харькове. Это картины, врезавшиеся в наше сознание и которые мы никогда не забудем", - добавляет он.

At the request of President @ZelenskyyUA, I would like to send a message from the Netherlands to the people of Ukraïne. We support you, we stand with you. pic.twitter.com/2uWuTsD8x5