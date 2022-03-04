Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Предлагаем убежище: премьер Нидерландов обратился к украинцам

"Европейская правда"Пятница, 4 марта 2022, 00:33

Нидерланды будут "щедро" предоставлять убежище украинцам, бегущим от российского вторжения.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее видеообращение премьер-министра Марка Рютте размещено на его странице в twitter.

Нидерланды будут "щедро" предоставлять убежище украинцам, убегающим от российского вторжения.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее видеообращение премьер-министра Марка Рютте размещено на его странице в twitter.Рютте отдельно отмечает, что о видеообращении к украинцам его попросил президент Владимир Зеленский.

По словам Рютте, поток беженцев является "очень заметным следствием" войны, которую Россия ведет против Украины. "Польша принимает их подавляющее большинство, но Нидерланды также способны справиться с этим. Мы щедро предложим убежище. Первую волну мы уже принимаем",- заявил он.

Нидерланды также предложили Польше помощь в приеме украинцев.

Премьер-министр Нидерландов снова назвал ситуацию в Украине ужасающей. "Российская агрессия абсолютно беспрецедентна", - сказал он. Эта агрессия также все больше сосредоточена на гражданских, сказал Рютте.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

"Мы все видели видео нападений в Киеве, а также разрушение гражданских домов, государственных объектов, многоквартирных комплексов в Харькове. Это картины, врезавшиеся в наше сознание и которые мы никогда не забудем", - добавляет он.

Темы: Нидерландывойнабеженцы
powered by lun.ua
Главное сегодня

У Лаврова анонсировали выход России из Совета Европы

Россияне похитили депутатку Запорожского облсовета

Эвакуация: снова открыты "зеленые коридоры" – маршруты

Украинская армия совершила под Киевом контратаку и уничтожила 5 вражеских танков – МВД

МИД составил список компаний, которые до сих пор остаются на рынке РФ

Защитники Мариуполя уничтожили и повредили 16 единиц техники врага

Все новости...
Нидерланды
Нидерланды присылают Украине ракеты Stinger, чтобы сбивать самолеты и вертолеты РФ
Нидерланды передадут Украине оборонное вооружение – Шмыгаль
Нидерланды предоставят Украине снайперские винтовки, боеприпасы и радары
Последние новости
10:32
"Мы не верили до последнего": Ермак рассказал о их с Зеленским первые часы войны
10:26
Враг снова обстрелял Мариуполь из самолетов: есть жертвы
10:25
В плену уже находится до 700 русских солдат
10:16
Доставляют оружие для убийства украинцев: ГУР получило еще один список военных РФ
10:16
Mitsubishi Electric прекращает поставки продукции в РФ
10:07
Производители Milka, Oreo, Snickers и M&Mʼs сворачивают инвестиции в РФ
10:03
"Укрэнерго" готово немедленно ремонтировать энергоснабжение ЧАЭС, нужен зеленый коридор
10:01
С момента нападения РФ из-за границы домой вернулись 215 тысяч украинцев
10:01
Toyota не уходит из России, но производство и поставку автомобилей приостановила
09:53
Лидеры ЕС вряд ли согласятся на статус страны-кандидата для Украины – СМИ
Все новости...