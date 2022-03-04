Российские оккупанты истощают свой боевой потенциал - Минобороны

В Министерстве обороны Украины утверждают, что на конец восьмых суток полномасштабной войны Украины и России оккупационные войска в значительной степени истощают свой боевой потенциал.

Источник: facebook-страница Минобороны

Дословно: "По имеющимся данным, враг ввел на территорию Украины большую часть созданной для наступления на Украину группировки. Из 117 укомплектованных и снаряженных батальонно-тактических групп осталось не более шести, не находящихся на территории нашей страны, морально-психологическое состояние этих подразделений находится на низком уровне.

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Для осуществления ракетных ударов по объектам на нашей территории российские захватчики использовали почти весь боезапас ракет комплекса "Калибр", предназначавшийся для наступательной операции в Украине. В настоящее время противником производится пополнение запасов".

Детали: Украинское военное командование считает, что российские оккупанты совершают демонстрационные действия своих десантных кораблей вблизи Одессы и Затоки, чтобы оттянуть часть подразделений ВСУ в этом направлении.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что российские оккупанты продолжают нести потери при продвижении вглубь территории Украины. Враг перешел к неподобающему уничтожению и террору гражданского населения, прибегая к бомбардировкам и обстрелам жилых домов и гражданской инфраструктуры.

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Минобороны подчеркнуло, что такие действия российских оккупантов квалифицируют как военные преступления. Кроме того, русские захватчики используют для стоянки своей техники и размещения огневых позиций жилые кварталы в городах.

Также, по данным военного руководства Украины,оккупанты в течение суток 3 марта проводили инженерное обустройство своих позиций.

В Гостомеле поблизости Киева украинский спецназ уничтожил 20 боевых машин пехоты российских захватчиков. Потери личного состава врага уточняются.

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