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Российские оккупанты истощают свой боевой потенциал - Минобороны

Денис КарловскийПятница, 4 марта 2022, 01:18
Украинские военные дежурят возле укреплений на Майдане Независимости в Киеве.Фото: getty images

В Министерстве обороны Украины утверждают, что на конец восьмых суток полномасштабной войны Украины и России оккупационные войска в значительной степени истощают свой боевой потенциал.

Источник: facebook-страница Минобороны

Дословно: "По имеющимся данным, враг ввел на территорию Украины большую часть созданной для наступления на Украину группировки. Из 117 укомплектованных и снаряженных батальонно-тактических групп осталось не более шести, не находящихся на территории нашей страны, морально-психологическое состояние этих подразделений находится на низком уровне.

Для осуществления ракетных ударов по объектам на нашей территории российские захватчики использовали почти весь боезапас ракет комплекса "Калибр", предназначавшийся для наступательной операции в Украине. В настоящее время противником производится пополнение запасов".

Детали: Украинское военное командование считает, что российские оккупанты совершают демонстрационные действия своих десантных кораблей вблизи Одессы и Затоки, чтобы оттянуть часть подразделений ВСУ в этом направлении.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что российские оккупанты продолжают нести потери при продвижении вглубь территории Украины. Враг перешел к неподобающему уничтожению и террору гражданского населения, прибегая к бомбардировкам и обстрелам жилых домов и гражданской инфраструктуры.

Минобороны подчеркнуло, что такие действия российских оккупантов квалифицируют как военные преступления. Кроме того, русские захватчики используют для стоянки своей техники и размещения огневых позиций жилые кварталы в городах.

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Также, по данным военного руководства Украины,оккупанты в течение суток 3 марта проводили инженерное обустройство своих позиций.

В Гостомеле поблизости Киева украинский спецназ уничтожил 20 боевых машин пехоты российских захватчиков. Потери личного состава врага уточняются.

Предыстория:

  • По данным Белого дома, Путин завел уже 90% войск, подготовленных к наступлению в Украине, и несмотря на истощение резервов, оккупанты и дальше будут пытаться взять Киев. Также Пентагон посчитал, что российские оккупанты выпустили по территории Украины уже почти 500 ракет. Запуск 70 из них производился с территории Беларуси.
  • В течение суток 3 марта украинская система противовоздушной обороны уничтожила по меньшей мере 3 российских самолета.
  • По данным военной администрации Николаевской области, украинские защитники уничтожили вражескую базу оккупантов с 245 единицами техники и значительным количеством военных.
  • По состоянию на вечер 3 марта русские захватчики не прекращали сокрушительные обстрелы гражданского населения Харькова и Изюма.
  • Как считают эксперты Центра оборонных стратегий, российские оккупанты будут пытаться осаждать Киев и продолжать преступное уничтожение мирного населения и гражданской инфраструктуры из артиллерии и авиации. По их данным, 4 марта на территории всей России могут ввести военное положение, чтобы российские силовики могли подавлять протесты граждан, а военное руководство имело дополнительные полномочия по мобилизации резервов для войны с Украиной.

Темы: МинобороныРосcиявойнаВооруженные силы
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