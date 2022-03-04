Российские оккупанты истощают свой боевой потенциал - Минобороны
В Министерстве обороны Украины утверждают, что на конец восьмых суток полномасштабной войны Украины и России оккупационные войска в значительной степени истощают свой боевой потенциал.
Источник: facebook-страница Минобороны
Дословно: "По имеющимся данным, враг ввел на территорию Украины большую часть созданной для наступления на Украину группировки. Из 117 укомплектованных и снаряженных батальонно-тактических групп осталось не более шести, не находящихся на территории нашей страны, морально-психологическое состояние этих подразделений находится на низком уровне.
Для осуществления ракетных ударов по объектам на нашей территории российские захватчики использовали почти весь боезапас ракет комплекса "Калибр", предназначавшийся для наступательной операции в Украине. В настоящее время противником производится пополнение запасов".
Детали: Украинское военное командование считает, что российские оккупанты совершают демонстрационные действия своих десантных кораблей вблизи Одессы и Затоки, чтобы оттянуть часть подразделений ВСУ в этом направлении.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что российские оккупанты продолжают нести потери при продвижении вглубь территории Украины. Враг перешел к неподобающему уничтожению и террору гражданского населения, прибегая к бомбардировкам и обстрелам жилых домов и гражданской инфраструктуры.
Минобороны подчеркнуло, что такие действия российских оккупантов квалифицируют как военные преступления. Кроме того, русские захватчики используют для стоянки своей техники и размещения огневых позиций жилые кварталы в городах.
Также, по данным военного руководства Украины,оккупанты в течение суток 3 марта проводили инженерное обустройство своих позиций.
В Гостомеле поблизости Киева украинский спецназ уничтожил 20 боевых машин пехоты российских захватчиков. Потери личного состава врага уточняются.
Предыстория:
- По данным Белого дома, Путин завел уже 90% войск, подготовленных к наступлению в Украине, и несмотря на истощение резервов, оккупанты и дальше будут пытаться взять Киев. Также Пентагон посчитал, что российские оккупанты выпустили по территории Украины уже почти 500 ракет. Запуск 70 из них производился с территории Беларуси.
- В течение суток 3 марта украинская система противовоздушной обороны уничтожила по меньшей мере 3 российских самолета.
- По данным военной администрации Николаевской области, украинские защитники уничтожили вражескую базу оккупантов с 245 единицами техники и значительным количеством военных.
- По состоянию на вечер 3 марта русские захватчики не прекращали сокрушительные обстрелы гражданского населения Харькова и Изюма.
- Как считают эксперты Центра оборонных стратегий, российские оккупанты будут пытаться осаждать Киев и продолжать преступное уничтожение мирного населения и гражданской инфраструктуры из артиллерии и авиации. По их данным, 4 марта на территории всей России могут ввести военное положение, чтобы российские силовики могли подавлять протесты граждан, а военное руководство имело дополнительные полномочия по мобилизации резервов для войны с Украиной.