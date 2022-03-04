Соцсети в России работают со сбоями

Facebook, Twitter, App Store и Google Play недоступны для пользователей из России.

Источник: Медуза, Интерфакс-Украина

Детали: Соцсети Facebook и Twitter перестали открываться у части российских пользователей. Об этом свидетельствуют данные GlobalCheck.

Также сообщается о блокировке в России магазинов программ App Store и Google Play.

У ряда находящихся в Москве пользователей, опрошенных "Интерфаксом", Facebook не работает в веб-версии и мобильном приложении при подключении через мобильную сеть. При этом сервисы соцсети работает при использовании стационарного wi-fi.

Сообщения о сбоях в работе Facebook в ночь на пятницу фиксирует портал Downdetector. Количество таких сообщений, следует из данных сервиса, резко возросло к часу ночи по московскому времени.

Напомним: Ряд сайтов СМИ стал недоступным или частично доступным в России.

Главный редактор "Эха Москвы" сообщил о ликвидации радиоканала и сайта.

Российский телеканал "Дождь" приостанавил свою работу.