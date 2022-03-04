Соцсети в России работают со сбоями
Facebook, Twitter, App Store и Google Play недоступны для пользователей из России.
Источник: Медуза, Интерфакс-Украина
Детали: Соцсети Facebook и Twitter перестали открываться у части российских пользователей. Об этом свидетельствуют данные GlobalCheck.
Также сообщается о блокировке в России магазинов программ App Store и Google Play.
У ряда находящихся в Москве пользователей, опрошенных "Интерфаксом", Facebook не работает в веб-версии и мобильном приложении при подключении через мобильную сеть. При этом сервисы соцсети работает при использовании стационарного wi-fi.
Сообщения о сбоях в работе Facebook в ночь на пятницу фиксирует портал Downdetector. Количество таких сообщений, следует из данных сервиса, резко возросло к часу ночи по московскому времени.
Напомним: Ряд сайтов СМИ стал недоступным или частично доступным в России.
Главный редактор "Эха Москвы" сообщил о ликвидации радиоканала и сайта.
Российский телеканал "Дождь" приостанавил свою работу.